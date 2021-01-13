Верзилова и Варламова отпустили после задержания в Южном Судане

Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, блогера Илью Варламова и его жену Любовь отпустили после задержания в Южном Судане, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По словам представителей МИД РФ, сейчас решается вопрос о возвращении россиян домой. Варламов в своем Twitter также сообщил об освобождении.

Суданские правоохранители грозились отобрать у задержанных телефоны, но Варламов и Верзилов их не отдали и успели записать несколько видео о быте в местном изоляторе. Выяснилось, что в камерах есть телевизоры, в качестве туалета – дыра, а на обед задержанные получили макароны, рис и мясо.

Россиян задержали в Южном Судане 13 января после того, как в рюкзаке Варламова при досмотре в аэропорту нашли пульт от дрона. Самого дрона уже не было: его у блогера забрали в Уганде незадолго до этого.