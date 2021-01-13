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19:51

Елка на Дворцовой площади задержится дольше, чем планировалось

фото ЗакС политика Елка на Дворцовой площади задержится дольше, чем планировалось

Многочисленные просьбы и пожелания петербуржцев, в том числе выраженные в сети "ВКонтакте", привели к тому, что губернатор Александр Беглов решил продлить срок нахождения на Дворцовой площади главной новогодней елки, которую изначально собирались убрать сразу после праздников. За объект отвечает комитет по печати, к которому и было адресовано распоряжение Беглова.

"Огромный интерес мы наблюдали в социальных сетях, которые наполнены фотографиями главной ели Санкт‑Петербурга, собравшими десятки тысяч "лайков" и восхищенных комментариев", - цитирует главу комитета Владимира Рябовола пресс-служба Смольного.

Впоследствии, когда елка, наконец, выполнит свою роль, дерево разберут на сувениры, которые, в свою очередь, подарят различным социальным учреждениям. Отметим, что в 2021 году Дворцовую площадь украсила впервые после восьмилетнего перерыва именно натуральная ель. За дерево, выращенное во Всеволожском районе, заплатили 10 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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