Елка на Дворцовой площади задержится дольше, чем планировалось

Многочисленные просьбы и пожелания петербуржцев, в том числе выраженные в сети "ВКонтакте", привели к тому, что губернатор Александр Беглов решил продлить срок нахождения на Дворцовой площади главной новогодней елки, которую изначально собирались убрать сразу после праздников. За объект отвечает комитет по печати, к которому и было адресовано распоряжение Беглова.

"Огромный интерес мы наблюдали в социальных сетях, которые наполнены фотографиями главной ели Санкт‑Петербурга, собравшими десятки тысяч "лайков" и восхищенных комментариев", - цитирует главу комитета Владимира Рябовола пресс-служба Смольного.

Впоследствии, когда елка, наконец, выполнит свою роль, дерево разберут на сувениры, которые, в свою очередь, подарят различным социальным учреждениям. Отметим, что в 2021 году Дворцовую площадь украсила впервые после восьмилетнего перерыва именно натуральная ель. За дерево, выращенное во Всеволожском районе, заплатили 10 млн рублей.

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