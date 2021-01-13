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13 января, 20:22

Комитет по культуре анализирует убытки театров в период пандемии

фото ЗакС политика Комитет по культуре анализирует убытки театров в период пандемии

Зампред петербургского комитета по культуре Борис Пиотровский обратил внимание общественности на то, что театры не стали за время пандемии коронавируса повышать цены на билеты, хотя их толкали на это противоэпидемические ограничения в виде невозможности пускать в зал более 25% зрителей.

"Культурные учреждения отличаются своей культурой в широком и в узком смысле, они все ведут себя очень прилично - никто не поднял никакие цены на билеты. Цены остаются такими же и конечно им тяжело существовать", - отметил чиновник в интервью каналу "Санкт-Петербург".

В настоящее время Пиотровский и его коллеги, для того, чтобы театры могли в дальнейшем сводить концы с концами, детально изучают то, насколько сильно они пострадали в финансовом отношении за месяцы пандемии и связанных с ней ограничительных мер. Отметим, что на новогодних праздниках вплоть до 7 января театры и вовсе закрыли для посетителей.

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