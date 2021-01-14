Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой: и.о. главы города стал её зам-единоросс

Депутаты городской думы Якутска одобрили досрочную отставку избранного народом мэра Сарданы Авксентьевой, передаёт "Росбалт". Временным главой города - по рекомендации самой Авксентьевой - назначен её первый заместитель, единоросс Евгений Григорьев.

За отставку мэра выступили 17 парламентариев, против - 6, один воздержался.

Дата новых выборов городского главы пока не определена, однако пройти они могут до конца марта.

На прошлой неделе неожиданно для всех Авксентьева заявила о намерении уволиться. Мэр объяснила, что к этому её подвигло состояние здоровья, однако её сторонники думают об обратном, не исключая давления со стороны заинтересованных лиц.

Авксентьеву избрали мэром Якутска в 2018 году, она стала первой женщиной на этом посту. В числе её резонансных инициатив - объявление о продаже машин чиновников и здания мэрии.

Фото: якутск.рф

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