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11:28

"Коммунисты России" призывают Смольный спасти ларьки "Роспечати"

фото ЗакС политика "Коммунисты России" призывают Смольный спасти ларьки "Роспечати"

Петербургская ячейка "Коммунистов России" просит городское правительство помешать исполнению решения Арбитражного суда, который постановил ликвидировать компанию "Роспечать" и целую сеть ее газетных киосков. По мнению главы отделения партии, Сергея Малинковича, таким образом граждан решением сверху лишат привычки, складывавшейся десятилетиями, тогда как у Смольного должен быть способ повлиять на ситуацию. Коммунисты ждут от чиновников "покровительства" в отношении киосков.

"Пусть государство будет владельцем, но важно, чтобы продавались газеты разных направлений. Роспечать имеет важную социальную функцию и позволить попросту ликвидировать киоски из-за того, что обанкротился незадачливый владелец, это недопустимо", - считает Малинкович.

Политик подчеркивает исключительное удобство газетных ларьков, расставленных почти всегда близко к дому и транспортным узлам. Менять жизненный уклад сотен тысяч петербуржцев, по его мнению, ни в коем случае не следует, поскольку это принесет с собой лишние "тревогу и недовольство".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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