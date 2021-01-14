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11:25

И.о. главы "Смольнинского" подозревает, что местные депутаты сделали фото заседания на "Ленфильме"

фото ЗакС политика И.о. главы "Смольнинского" подозревает, что местные депутаты сделали фото заседания на "Ленфильме"

Депутаты местного совета МО "Смольнинское" 13 января, третью неделю подряд, не смогли попасть в муниципалитет на свое заседание, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Никита Юферев. 

По его словам, встреча была назначена на 19-00, пришло 12 муниципалов, однако входная дверь оказалась закрытой. Внутри не горел свет. 

- Мы все равно провели заседание. В соответствии с регламентом, наши заседания проходят по адресу Суворовский проспект, 60. Мы находились на крыльце, которое является частью этого здания, - рассказал депутат.

Собравшиеся рассмотрели два вопроса, в том числе о запросе в местную администрацию об основаниях недопуска их в здание муниципалитета. Кроме того, мундепы приняли решение о выдаче доверенности юристу для очередного суда с и.о. главы МО "Смольнинское" Григорием Ранковым ("Единая Россия"). 

Сам Ранков заявил, что не считает состоявшуюся встречу депутатов легитимным заседанием. Он напомнил, что созыв внеочередного заседания - его компетенция, а плановые проходят только раз в месяц. Однако в совете утверждают, что в конце 2020 года изменили регламент так, чтобы можно было планово собираться каждую среду. Ранков это решение не признает, утверждая, что оно тоже было принято на рабочей встрече, а не на заседании. 

Кроме того, и.о. главы "Смольнинского" не уверен, что депутаты вообще находились на крыльце 13 января:

- Я видел в социальных сетях их фотографию. Здание действительно похоже. Но может быть, это декорация "Ленфильма"? 

Отметим, что еще в сентябре совет лишил Ранкова зарплаты. После этого он несколько месяцев не появлялся в муниципалитете, ссылаясь на болезнь. По словам единоросса, ему не удалось вылечиться до сих пор.

- Они меня лишили зарплаты, и я вынужден экономить на лекарствах, - объяснил и.о. главы. 

Ранков утверждает, что очередное заседание совета МО "Смольнинское" должно состояться 3 февраля. Депутаты намерены провести его уже в следующую среду, 20 января, заявил Юферев.

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