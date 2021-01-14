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11:48

Коронавирус обнаружили у еще 24,7 тысяч россиян, в Петербурге - 3041 новый случай

фото ЗакС политика Коронавирус обнаружили у еще 24,7 тысяч россиян, в Петербурге - 3041 новый случай

В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 763 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 570, а сумели поправиться 27 956 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 5893 новых больных, в Петербурге – 3041, в Подмосковье – 1263. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 3551 человек и скончалось 83. 

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

Накануне региональный координационный совет по борьбе с распостранением коронавируса подсчитал, что после новогодних праздников заметно выросло и число обращений к врачам, и число госпитализаций. 

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