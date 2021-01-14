Милонов предлагает создать программу "раскрутки" российских соцсетей на Западе

Депутат от Петербурга в Государственной думе, Виталий Милонов, выступил с идеей создания целой государственной программы по продвижению и популяризации социальных сетей отечественного производства в западных странах. Свои идеи он отправил главе Минцифры Максуту Шадаеву. Ситуацию, по мнению Милонова, актуализировало политическое противостояние в США, где уходящего президента Дональда Трампа одна за другой блокируют социальные сети и сервисы - в частности, Twitter, Instagram и YouTube. В борьбе с "транснациональной цензурой", представляется Милонову, Россия способна сыграть свою положительную роль, поскольку отечественные соцсети, утверждает он, не "банят" неугодных и не отбраковывают неугодный контент.

"В данной связи прошу Вас оценить целесообразность разработки государственной программы по продвижению отечественных социальных сетей на западную (американскую) аудиторию и оказанию разработчикам и операторам данных сервисов всемерной поддержки при дистрибуции их продукции в странах Западного полушария", - гласит текст его обращения к министру, который цитирует портал NEWS.ru.

По мысли единоросса, российские соцсети с технической и технологической точки зрения ничуть не уступают своим западным аналогам, и не хватает им только грамотной и последовательной "раскрутки", которая могла бы стать инструментом "умной силы" и дополнительным рычагом влияния России в мире.

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