Медиамагнат Виктор Шкулев купил журнал "Вокруг света"

Совладелец Hearst Shkulev Group, выпускающей Elle, Maxim, Marie Claire и другую периодику, Виктор Шкулев выкупил у экс-гендиректора Национального рекламного альянса Сергея Васильева журнал "Вокруг света", о чем он сам сообщил в разговоре с "Коммерсантом".

В сделку, кроме печатного издания, вошла также его онлайн-версия, товарный знак и архивы номеров. Сумма соглашения не называется.

Ещё 2 декабря РБК уведомлял о том, что идут переговоры о покупке журнала. В беседе с изданием гендиректор "Вокруг света" Светлана Головатюк сообщала, что дискуссия о продаже издания ведётся с Hearst Shkulev Group.

Первый печатный номер журнала, который несколько видоизменится, будет издан новым владельцев уже в феврале, всего за год выйдет 10 номеров.

По подсчётам Mediascope, в последние годы аудитория "Вокруг света" систематически сокращалась: за март–июль 2017-го она составляла 3,4 млн россиян старше 16 лет, а за аналогичный период 2020-го - 2,4 млн человек. Чистый убыток издательства в 2019 году составил 25 млн рублей при выручке 83 млн рублей.