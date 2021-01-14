ЕСПЧ частично признал жалобу Украины против РФ из-за присоединения Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) большинством голосов признал жалобу Украины против России о нарушении прав человека в Крыму "частично приемлемой" к тому, чтобы её рассмотреть по существу, передает "Интерфакс".

Окончательный вердикт будет вынесен Страсбургским судом позднее. В то же время в Министерстве юстиции РФ в разговоре с агентством известили о том, что ЕСПЧ также счёл необоснованными выдвинутые Украиной обвинения в убийствах мирных граждан, безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов в Крыму после его аннексии.

"ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против Российской Федерации, в том числе о якобы имевших место случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военнослужащих, дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказов в регистрации религиозных и иных организаций", – указано в послании пресс-службы Минюста.