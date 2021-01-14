С 15 января открывается авиасоообщение между Петербургом и Ереваном

Рейсы авиакомпании "Россия" из Петербурга в Ереван стартуют начиная с 15 января, о чем говорится на сайте компании. Они будут еженедельными. Вылет из аэропорта "Пулково" каждую пятницу будет совершаться в 9:30, а прибывать в Петербург самолет из Еревана будет в 17:55.

Для того, чтобы долететь до армянской столицы, пассажиру потребуется иметь при себе отрицательный результат тестирования на коронавирус, проведенного не позднее, чем 72 часа до момента пересечения границы.

"Пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), которые не разрешается снимать в течение всего полета. Термометрия тепловизорами и бесконтактными термометрами проводится всем лицам, входящим в здания аэропортов, а также перед посадкой на борт воздушного судна", - гласит сообщение.

Отметим, что авиасообщение с Россией Армения открыла еще в августе прошлого года. До этого момента в течение пяти месяцев граница была закрыта из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.