В Петербурге смягчили "коронавирусные" ограничения для театров

Губернатор Петербурга Александр Беглов 14 января внес изменение в постановление № 121 о мерах по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте Смольного.

С 16 января театральные залы могут быть заполнены зрителями на 50%. Ранее разрешалось занимать только 25% мест. До начала февраля продолжит действовать запрет на посещение представлений организованными группами детей в возрасте до 16 лет.

Напомним, дополнительные ограничения на заполняемость театров были введены 2 декабря в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

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