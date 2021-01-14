Любовь Соболь получила статус обвиняемой по делу о незаконном проникновении в жилище

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь получила статус обвиняемой в рамках дела о нарушении неприкосновенности жилища, уведомил Znak.com её адвокат Владимир Воронин.

Напомним, 21 декабря соратница Алексея Навального приехала к дому героя расследования об отравлении политика Константина Кудрявцева, преследуя намерение задать ему несколько вопросов. Мужчина не открыл ей дверь. В какой-то момент из соседней квартиры на площадку вышла Галина Субботина, которая, по утверждению оппозиционеров, приходится Кудрявцеву тещей. Якобы по её заявлению на место и прибыли сотрудники полиции, впоследствии задержавшие Соболь и сотрудников канала "Навальный Live". Субботина фигурирует в деле в качестве потерпевшей.

25 декабя в СК отчитались о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении неприкосновенности жилища. Изначально Соболь имела статус свидетеля.

**Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов