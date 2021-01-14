ОМ: "Внуково" не станет усилять меры безопасности из-за прилёта Навального

Руководство столичного аэропорта "Внуково" не собирается предпринимать дополнительные меры безопасности из-за прилёта рейса "Победы" с политиком Алексеем Навальным на борту, уведомил "Открытые медиа" представитель аэропорта.

"Предпринимать какие-либо меры по обеспечению безопасности в связи с возвращением того или иного пассажира в функционал субъекта транспортной инфраструктуры не входит", - уточнил собеседник ОМ.

Ожидается, что в аэропорт приедут на встречу с Навальным сотни его сторонников.

Напомним, оппозиционер прилетит в Москву вечером 17 января. За последний месяц против него возбудили новое уголовное дело, а также объявили его в федеральный розыск из-за несоблюдения правил испытательного срока по делу "Ив Роше".

Всё это время с конца августа Навальный проводил сначала в берлинской клинике "Шарите", а после восстанавливал силы на территории Германии.