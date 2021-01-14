Эсеры хотят освободить от налогов плату за аренду квартир

Лидер фракции эсеров в Государственной думе Сергей Миронов, в связи со стремлением Минстроя к выводу рынка аренды квартир из теневой экономики, предложил встречную меру. Политик выступает против соответствующего законопроекта и, наоборот, говорит о необходимости четко прописанного законодательного освобождения граждан от налогов на съемное жилье. В противном случае, предрекает Миронов, цены неизбежно возрастут, и не слишком обеспеченным категориям граждан съемное жилье совсем перестанет быть по карману.

"Это в основном студенты, начинающие специалисты, молодые семьи, индивидуальные предприниматели – большинству из них сейчас живется очень трудно. И Минстрой мог бы здорово помочь этой категории населения, развивая систему социального найма. Тогда появится не только реальная альтернатива частному рынку, но и условия для снижения арендных ставок", - рассуждает депутат.

Миронов обращает внимание на то, что у бюджета остается масса других источников для пополнения, и увеличить его можно, по оценкам справедливороссов на 6 триллионов, не прибегая к дополнительному налогообложению.