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16:52

Экс-директор Петропавловской крепости будет работать в Смольном в качестве помощника Беглова

фото ЗакС политика Экс-директор Петропавловской крепости будет работать в Смольном в качестве помощника Беглова

Покинувший пост директора Петропавловской крепости Александр Колякин получил назначение в Смольный, информирует пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов отметил большой вклад, который Александр Колякин внес в развитие музея истории Санкт‑Петербурга, в реставрацию ансамбля Петропавловской крепости, проведение важных городских праздников и акций", - отчитались в Смольном, добавив, что градоначальник параллельно наградил Колякина Почетной грамотой.

Уже на грядущей неделе бывший музейный глава начнёт работать специальным представителем Беглова.

Руководителем государственного учреждения культуры "Государственный музей истории Санкт‑Петербурга" Колякин был с 2006 года. О его увольнении стало известно ранее сегодня.


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