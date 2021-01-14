18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:26

Петербург "стряхнёт" с себя новогодние украшения в ночь на 15 января

фото ЗакС политика Петербург "стряхнёт" с себя новогодние украшения в ночь на 15 января

Грядущей ночью с 14 на 15 января улицы Петербурга обретут свой привычный облик: сотрудники Городского центра рекламы и праздничного оформления начнут снимать новогодние украшения, известил глава ведомства Андрей Чистяков в разговоре с 78.ru

По плану демонтаж гирлянд и конструкций должен завершиться к 20 февраля.

В то же время, добавил Чистяков, начиная с 21 января город на Неве традиционно начнут декорировать ко Дню снятия Блокады. На Невском проспекте сделают подвесы, а по всей Северной столице развесят детские рисунки на соответствующую тематику. Также на улицах города появятся работы учеников, выигравших конкурс в художественных школах города.

Также к обозначенной дате на улицах появятся плакаты, оформленные в виде открыток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13 января, 19:51 Елка на Дворцовой площади задержится дольше, чем планировалось

11 января, 19:42 Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

11 января, 14:36 Русский музей, Эрмитаж и Ленинградский зоопарк вновь открыли свои двери для посетителей

11 января, 13:33 Петербуржцам рассказали о пунктах переработки новогодних ёлок

10 января, 13:00 В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных

10 января, 10:26 В Петербурге вынесли десять штрафов за выход на лед

8 января, 17:30 Активисты Центрального района самостоятельно залили каток в Овсянниковском саду

7 января, 16:40 УФАС заинтересовалось деятельностью точки общепита на Рождественской ярмарке

7 января, 14:38 Мурманские власти одарили детей "взрывными" подарками: родители жалуются на опасные фонари

7 января, 13:37 Беглов поздравил детей с Рождеством в стенах Михайловского театра


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:18 Фигуранту дела о подготовке терактов в Петербурге дали восемь лет колонии

20:14 Мосгорсуд обязал районный суд рассмотреть иск "Трансперенси" к Собянину

19:43 Прошедшим вакцинацию сахалинцам разрешат заменить маски на специальные бейджи

19:15 Памфилова променяла WhatsApp на Telegram

18:59 На следующей неделе в Смольном начнут думать над снятием COVID-ограничений

18:55 Адвокат экс-доцента Соколова просит пересмотреть его приговор с учётом "аморального поведения" убитой

18:30 Минсельхоз выделил 158 млн рублей на аренду автомобилей для своих сотрудников

18:26 Муниципал: Прокуратура добивается роспуска МО "Ульянка"

17:58 Смольный продлил смешанный формат образования в школах до конца учебного года

17:58 Радзиховский: Если Навального не посадят, это значит, что его власть больше власти Путина

17:26 Петербург "стряхнёт" с себя новогодние украшения в ночь на 15 января

17:26 С бывшего подрядчика петербургской консерватории взыскали 4,7 млн рублей

16:52 Экс-директор Петропавловской крепости будет работать в Смольном в качестве помощника Беглова

16:43 Сокуров подписался под обращением к Беглову в защиту здания ВНИИБ

16:33 НАО и Чукотка обогнали Петербург по доступности вакцинации от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru