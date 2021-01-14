Петербург "стряхнёт" с себя новогодние украшения в ночь на 15 января

Грядущей ночью с 14 на 15 января улицы Петербурга обретут свой привычный облик: сотрудники Городского центра рекламы и праздничного оформления начнут снимать новогодние украшения, известил глава ведомства Андрей Чистяков в разговоре с 78.ru.

По плану демонтаж гирлянд и конструкций должен завершиться к 20 февраля.

В то же время, добавил Чистяков, начиная с 21 января город на Неве традиционно начнут декорировать ко Дню снятия Блокады. На Невском проспекте сделают подвесы, а по всей Северной столице развесят детские рисунки на соответствующую тематику. Также на улицах города появятся работы учеников, выигравших конкурс в художественных школах города.

Также к обозначенной дате на улицах появятся плакаты, оформленные в виде открыток.