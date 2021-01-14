Смольный продлил смешанный формат образования в школах до конца учебного года

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина оповестила, что городские власти приняли решение пролонгировать возможность смешанного обучения детей в школах вплоть до конца текущего учебного года.

На сегодняшний день, отметила она, все школы работают в очном режиме, и только 22 класса отправлены на карантин из-за вспышек COVID-19. В пиковый период таких классов было свыше четырёхсот.

977 учеников вынуждены обучаться дома из-за болезни, вдвое сократилось и количество педагогов, прервавших свою деятельность ввиду плохого самочувствия на фоне инфекции.

"Впереди – непростой февраль, когда по ежегодной статистике школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов. В этот период нам всем нужно быть особенно осторожными", – подчеркнула Потехина.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.