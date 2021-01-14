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Муниципал

18:26

Прокуратура добивается роспуска МО "Ульянка"

фото ЗакС политика Прокуратура добивается роспуска МО "Ульянка"

Прокурор Кировского района потребовал от суда признать бездействующим совет депутатов МО "Ульянка", пишет "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов. Теперь, если будет установлено, что муниципальный совет не собирался как минимум три последних месяца, то по закону ему грозит роспуск.

Предыдущая попытка распустить МО "Ульянка" предпринималась в конце прошлого года людьми, близкими к депутату ЗакСа от "Единой России" Сергею Никешину, однако 18 декабря Кировский районный суд отказался признать совет МО "Ульянка" бездействующим. Оппозиционеры объясняют "атаку" на "Ульянку" тем, что после выборов 2019 года единороссы утратили контроль над муниципалитетом. Во главе совета встали коммунисты. С тех пор заседания регулярно прогуливаются некоторыми депутатами, что не позволяет собрать кворум. Подробнее о противостоянии в "Ульянке" читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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