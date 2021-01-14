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18:30

Минсельхоз выделил 158 млн рублей на аренду автомобилей для своих сотрудников

фото ЗакС политика Минсельхоз выделил 158 млн рублей на аренду автомобилей для своих сотрудников

Руководимое сыном секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрием Патрушевым Министерство сельского хозяйства собирается потратить 158,6 млн рублей на аренду автомобилей для сотрудников ведомства, делится "МБХ медиа" данными портала госзакупок.

Избранный подрядчик обязан будет предоставлять Минсельхозу 41 транспорнотное средство восьми видов. К примеру, 28 легковых автомобилей персонально закрепят за конкретными сотрудниками министерства. Другими 11 машинами, а также автобусом и фургоном ведомство вольно распоряжаться по своему усмотрению.

Победителем в конкурсе стало ФГБУ "Управление служебными зданиями" при Минсельхозе. Примечательно, но контракт заключен по начальной цене тендера, то есть без снижения его цены, даже несмотря на то, что в аукционе было четыре заявителя.

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