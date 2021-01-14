Памфилова променяла WhatsApp на Telegram

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прекратила использовать мессенджер WhatsApp и предпочла ему Telegram. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ее ведомства.

"Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно - никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало", - гласит приведенная цитата Памфиловой.

Отметим, что нынешней зимой Telegram испытывает приток миллионов новых пользователей. Во многом это связано с блокировкой уходящего президента США Дональда Трампа в других социальных сетях и переходом политика в мессенджер Павла Дурова. Вместе с собой он привел значительную часть своих сторонников. Кроме того, некоторые пользователи WhatsApp отказались от использования сервиса после известия о том, что их данные передаются администрации Facebook, и сменили площадку для виртуального общения.