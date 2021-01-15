Муниципал помог петербурженке выгнать бездомных из подвала: в ответ на него обрушились с критикой

Пользователи Twitter не оценили поступок муниципального депутата МО "Оккервиль" Кирилла Волкова ("Справедливая Россия"), который помог петербурженке решить проблему с бездомными, поселившимися в подвале её дома.

На своей странице в соцсети Волков известил, что к нему поступила жалоба от жительницы дома на улице Дыбенко, посетовавшей, что подвал "оккупировали" бомжи.

Эсер пошел в положение женщины, оформив соответствующее обращение черз портал "Госуслуги".

"Заявку оформил через "Госуслуги Жалобы". От обращения до выполнения меньше суток. Могут, когда хотят", - отчитался о проделанном Волков.

В ответ петербурженка поблагодарила муниципала за отклик, сообщив, что коммунальщики выселили нежелательных гостей.

Впрочем, не все пользователи твиттера оценили поступок Волкова по достоинству, отметив, что люди оказались на улице без крова над головой в лютый мороз.

"Вместо того, чтобы выгонять на мороз - могли бы отвезти человека в ночлежку на Боровой", - возмутились одни.

Ещё один пользователь также обратил внимание мундепа на морозы, которые "захватили" Петербург. "Возьмёте себе домой, пока не потеплеет?" - поинтересовался в ответ Волков.