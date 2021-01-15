Житель Орловской области оскорбил Деву Марию и получил 75 тысяч рублей штрафа

Суд Верховского района Орловской области решил наказать рублём местного жителя, чьё имя не называется, за оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ), информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Мужчине назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.

Установлено, что в прошлом году подсудимый опубликовал в соцвети "ВКонтакте" комментарий, унижающий достоинства приверженцев религиозных взглядов.

В свою очередь местное издание "Орловские новости" уточняет, что речь идет о комментариях о Деве Марии. Молодой человек работал вахтовым методом охранником в Москве, а в свободное время активно оставлял заметки под чужими постами в соцсетях.