Оператора ФБК задержали в Москве: его обвиняют в экстремизме из-за твитов про Путина

Оператор Фонда борьбы с коррупцией* Павел Зеленский задержан столичными правоохранителями: его обвиняют в экстремизме, уведомил у себя в Twitter Алексей Навальный.

По словам оппозиционера, задержание может быть связано с твитами Зеленского о суициде нижегородской журналистки Ирины Славиной. В заметках он критически высказывался о российской власти и главе государства Владимире Путине.

Директор ФБК Иван Жданов в разговоре с "МБХ медиа" известил, что Зеленского увезли в Следственный комитет, однако какие-либо мероприятия с ним пока не проводятся.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов