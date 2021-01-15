В России выявили еще 24,7 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге - 3 тысячи

В России за последние сутки зафиксировано 24 715 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего нарастающим итогом с начала эпидемии выявлен 3 520 531 случай заболевания. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 64 495 человек, 555 летальных исхода добавлены в статистику за минувший день.

В Петербурге выявлено 3 094 заболевших за сутки. Сейчас, по сведениям штаба, лечение от коронавируса проходят 101 749 петербуржцев. Всего с марта 2020 года в городе зафиксировано 290 908 случаев заболевания. Умерли 8 721 петербуржцев с коронавирусом, 72 смерти внесли в статистику за последние сутки.

В Ленобласти заболели еще 228 человек. Всего известно о 27 130 заболевших жителей региона, из них 2 474, по официальным данным, проходят лечение сейчас. Умерли 318 человек.