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11:36

Пригожин предложил установить в ЦАР монумент в память об убитых там российских журналистах

фото ЗакС политика Пригожин предложил установить в ЦАР монумент в память об убитых там российских журналистах

Предприниматель Евгений Пригожин выступил с идеей установить на территории Центральноафриканской республики памятник в память об убитых там российских журналистах Александре Расторгуеве, Орхане Джемале и Кирилле Радченко. Слова бизнесмена приводит пресс-служба руководимой им компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте".

С соответствующим предложением Пригожин уже обратился к министру культуры ЦАР Дьедоне Ндомате. Предприниматель полагает, что установка памятного монумента "поспособствует укреплению дружеских связей между РФ и ЦАР" и станет "символом победы центральноафриканцев в многолетней борьбе с бандитами".

Все расходы по изготовлению и установке памятника Пригожин намерен покрыть самостоятельно.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены в ЦАР в конце июля 2018 года. Они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера, деятельность которой считают связанной со структурами Пригожина.


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