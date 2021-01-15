В Смольном призвали не бояться пришедших в Петербург диких лисиц

Комитет по природопользованию рекомендует петербуржцам не беспокоить лишний раз лис, которых с наступлением холодов все чаще наблюдают в черте города.

За последние дни лисиц в Петербурге видели несколько раз. 14 января лису заметили жители Колпино, до этого еще одну наблюдали в Бугровском поселении. 15 января в Агалатово заметили трех лисиц, которые переходили дорогу.

В жилые зоны города лисиц может привлечь запах пищи, мышевидные грызуны или мусор, до которого зверям легко добраться, пояснили в комитете. Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович отметил, что голодная лиса опасна меньше, поскольку больные бешенством не едят, не пьют и ведут себя агрессивно. По его словам, специалисты ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной, чтобы предотвратить случаи заболевания бешенством.

Тем не менее, беспокоить лис не стоит. Они предпочитают избегать людей, и если их не трогать, опасности они не представляют. В комитете просят петербуржцев не пытаться накормить или привлечь внимание лисицы, это может ее напугать, и тогда она поведет себя агрессивно. В ведомстве напомнили, что о диких животных, попавших в беду, можно сообщить по телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36.