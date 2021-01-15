Очные занятия в российских школах возобновятся с 18 января

Очные занятия в школах во всех регионах России будут возобновлены с 18 января, передает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

"С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс", - сказал Кравцов на брифинге в правительстве.

Министр добавил, что десять школ в семи регионах останутся на карантине из-за коронавируса. О каких именно образовательных учреждениях идет речь, не уточняется.

Школы перевели на дистанционное обучение весной 2020 года, когда в России началась эпидемия коронавируса. 1 сентября они вернулись к традиционному формату, но вскоре снова ушли на дистанционку, когда заболеваемость начала резко расти.