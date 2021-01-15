Петербургский суд отправил "приверженца криминальных традиций" Анохина под арест

Калининский райсуд Петербурга до конца февраля отправил в СИЗО Александра Анохина, обвиняемого в вымогательстве (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), уведомили в объединённой пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в марте 2018 года Анохин вступил в преступный сговор с группой лиц с целью вымогательства денег в особо крупном размере. В итоге преступники требовали у стороны потерпевших 2,5 млн рублей для погашения фейковой задолженности. Требование сопровождалось угрозами физической расправы.

Днём ранее Анохину выдвинули обвинение. В СК полагают, что "Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на организации совершения и совершает преступления в сфере вымогательств и разбойных нападений".

Подсудимые ходатайствовали о домшнем аресте либо запрете на совершение определённых действий. Суд прошение отклонил.