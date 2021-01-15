Роспотребнадзор счел неопасными выявленные в России 1,5 тысячи мутаций коронавируса

Те 1,5 тысячи мутаций коронавируса, которые выявлены в России, не влияют на течение болезни, заявили в Роспотребнадзоре. Данные о 1,5 тысячах мутаций коронавируса в России ранее привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам представителей ведомства, геномы этих изолятов "прочитаны" после выделения в разное время в момента обнаружения вируса в России. "Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни", - заявили в ведомстве.

Анализ полных геномов показал, что в целом циркулирующие в России штаммы коронавируса генетически однородны, в них нет значимых изменений, пояснили в Роспотребнадзоре. Все образцы, пробы которых взяты у зараженных, поступают в центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра "Вектор", который изучает генетическую изменчивость вирусов.

"Даже для нового вируса, на основе знаний о структуре его генома, можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.