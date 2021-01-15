ФСБ потратила более 22 млн рублей на лыжи "для государственных нужд"

В прошлом году ФСБ потратила 22 млн 369 тысяч рублей на покупку элитных лыж и лыжного снаряжения для, как указано в документации на портале госзакупок, "обеспечения государственных нужд". Данные приводит "МБХ медиа".

Всего федеральная служба провела пять закрытых конкурсов. Самый дорогой из них обошелся силовому ведомству в 5,5 млн рублей и включал в себя покупку беговых лыж, лыжных ботинок, креплений и лыжных палок марки Fisher. Всего ФСБ понадобилось 44 пары. Указано, что это были лыжи моделей Speedmax 3D Skate Plus (48,5 тысяч рублей за единицу), ботинки Speedmax Skate (по 46,5 тысячи рублей), крепления Turnamic (по 5 тысяч рублей) и палки SWIX Triac 3.0, IMP Carbon composite (по 26 тысяч рублей).

На другие 9,6 млн рублей служба купила горнолыжные очки марки CEBE: 250 очков по 13 тысяч рублей за штуку, 250 по 11,5 тысяч, 250 по 7,5 тысяч и 250 по 6,2 тысяч рублей.

Наконец, горнолыжные крепления для ски-тур от Fritschi обошлись ФСБ в 4,5 млн рублей. Куплено также 170 креплений модели Scout 11 по 26,5 тысячи рублей за единицу товара. Оставшиеся 2,7 млн рублей ведомство потратило на 150 шлемов марки Sweet protection по 18 тысяч рублей за штуку.