В Ленобласти школьникам разрешили в сильные морозы оставаться дома

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области уведомил региональные учебные заведения о том, что родители школьников могут сами принимать решения о посещении уроков в морозные дни, информирует пресс-служба правительства региона.

"В частности, ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре минус 25 градусов и ниже, 5-8 классов - если на улице минус 28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от минус 30 градусов", - следует из сообщения комитета.

Родители должны превентивно уведомить классного руководителя о решении - например, отправив письмо на электронную почту школы.

Учащим также рекомендуется скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.