Глава Минздрава призвал носить маски после прививки от коронавируса, чтобы никого не заразить

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что те, кто сделал прививку от коронавируса, вне зависимости от титра антител должны носить маски до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет, передает "Интерфакс".

Мурашко пояснил, что вакцина "надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания", но привившийся все равно может передать инфекцию тем, кто не защищен.

"Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - подчеркнул Мурашко.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что носить маски "до победы над пандемией" важно, чтобы защитить окружающих. "Действительно, те, у кого высокий титр антител G, защищены от коронавируса, но они могут передать инфекцию окружающим", - сказал он.

Вакцинация от коронавируса в разных регионах России началась в декабре. 13 января президент Владимир Путин поручил правительству перейти "от масштабной к массовой вакцинации".