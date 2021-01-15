Новым вице-губернатором по внутренней политике Ленобласти стала Анна Данилюк

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Анну Данилюк новым вице-губернатором по внутренней политике, оповестили в пресс-службе администрации региона.

В новую должность Данилюк заступает начиная с 18 января. До сегодняшнего дня чиновница сначала трудилась на посту председателя комитета по молодежной политике Ленобласти, а после стала руководить комитетом информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора.

Предшественник Данилюк, Алексей Кондрашов, стал и.о. главы администрации Ломоносовского района.