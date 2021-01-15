Из-за пришедших в город морозов Беглов призвал усилить контроль за работой транспорта

Петербургский глава Александр Беглов дал профильным ведомства поручение усилить в период холодов контроль за графиком работы и техническим состоянием подвижного состава городского общественного транспорта. Согласно нормативам, зимой температура воздуха в салонах не должна опускаться ниже отметки +12 градусов.

"В морозную погоду особенно важно, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, люди не мерзли на остановках, а в салонах автобусов, в трамваях и троллейбусах пассажирам было комфортно", - наказал Беглов.

Губернатора напомнил о стандартах пассажирских перевозок, которые необходимо неукоснительно соблюдать. "На замечания жителей в соцсетях или на сайтах организаций нужно реагировать незамедлительно, разбираться с каждым конкретным случаем", - отметил губернатор.

На сегодняшний день более половины общего количества выходящих на линию трамваев и троллейбусов оснащены информационными табло с указанием температуры в салоне и "за бортом". В новых подвижных составах применяется система "адресного" открытия дверей, что позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне.

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