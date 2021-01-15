Смольный раздаст горожанам 21 тысячу пульсоксиметров: приборы необходимо будет вернуть

В Смольном оповестили о готовности раздать петербуржцам 21 тысячу пульсоксиметров: большая часть из них будет выдана на безвозмездной основе, однако излечившихся от коронавирусной инфекции горожан обяжут вернуть приборы.

"Из них 20 600 поступили в районные поликлиники, остальные будут использоваться врачами городской станции скорой помощи. Пульсоксиметры будут выдаваться бесплатно пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 для измерения сатурации - насыщения крови кислородом. После выздоровления их нужно будет вернуть в поликлинику", - проинформировали в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Смольный решил приобрести пульсоксиметры непосредственно перед Новым годом: стоимость подряда - 39,9 млн рублей.