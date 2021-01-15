Голикова анонсировала массовую вакцинацию от коронавируса в России с 18 января

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявила, что 18 января в России стартует массовая вакцинация от коронавируса, передает ТАСС.

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, объявлена массовая вакцинация", - сказала Голикова.

Она напомнила, что в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: это "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". По ее словам, третья уже "на подходе".

Вакцинация от коронавируса в разных регионах России началась в декабре. 13 января президент Владимир Путин поручил правительству перейти "от масштабной к массовой вакцинации".