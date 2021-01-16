Коронавирус выявили у еще 24 тысяч россиян, в Петербурге - 3253 новых случая

В России за прошедшие сутки зафиксировали 24 092 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 590, а сумели поправиться 27 311 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4674 новых больных, в Петербурге – 3253, в Подмосковье – 1406. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 3625 человек и скончалось 67.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

Накануне региональный координационный совет по борьбе с распостранением коронавируса подсчитал, что после новогодних праздников заметно выросло и число обращений к врачам, и число госпитализаций.