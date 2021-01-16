В Петербурге задержали активистку, выступавшую в поддержку хабаровских протестующих

Активисту Александру Шашок 16 января задержали полицейские сообщает Telegram-канал "Задержания Петербурга". Ей вменяют нарушение статьи КоАП о проведении публичных мероприятий. Последней заметной акцией с ее участием стал выход к Гостиному двору в октябре. Тогда Шашок и еще несколько активистов выстроились в цепочку, держа в руках буквы, которые составляют слово "Хабаровск". Тем самым они выразили солидарность с жителми Дальнего Востока, недовольными арестом экс-губернатора Сергея Фургала.

Напомним, что популярного в Хабаровске Фургала задержали и вывезли в Москву сотрудники ФСБ в июле. В столице его арестовали по делу об организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Избиратели Фургала верят в его причастность к инкриминируемому ему преступлению неохотно. Они также недовольны назначением вместо Фургала врио губернатора Михаила Дегтярева. Первые месяцы протесты продолжались в ежедневном режиме, с наступлением холодов и массовость, и частота снизились.