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14:45

Активисток "Весны" задержали у петербургского офиса "Единой России"

фото ЗакС политика Активисток "Весны" задержали у петербургского офиса "Единой России"

Две активистки молодежного движения "Весна" Елена Скворцова и Екатерина Бушкова попали в руки полиции и были задержаны возле петербургского офиса "Единой России" на Конногвардейском бульваре, о чем сообщил Telegram-канал движения. В момент задержания они проводили политическую акцию: девушки принесли к офису партии власти оконную раму, напоминая этим обществу о судьбе аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговор которому, скорее всего, вынесут в понедельник 18 января.

Напомним, что Мифтахова держат в СИЗО уже третий год по обвинению в нападении на офис единороссов в столице, в окно которого он с подельниками, по мнению следствия, бросил зажигательную смесь. Финальное судебное заседание с его участием должно было пройти 11 января, но его отложили на неделю. Группа поддержки Мифтахова утверждает, что перенос произошел по причине большого скопления возле суда людей, желающих освобождения аспиранта. Обвинение запрашивает для молодого человека шесть лет колонии.

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