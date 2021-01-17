В России учли новых 23,5 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировали 23 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 481, а сумели поправиться 23 440 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4012 новых больных, в Петербурге – 3316, в Подмосковье – 1426. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровел 3072 человек и скончалось 59.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.

На уходящей неделе ответственные за борьбу с распространением инфекции в городе чиновники установили, что после новогодних праздников в Петербурге стало расти и число обращений к врачам, и число госпитализаций.