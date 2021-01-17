По случаю годовщины прорыва блокады Матвиенко обратилась к Беглову и петербуржцам

Спикер Совета Федерации и бывший петербургский губернатор Валентина Матвиенко направила обращение к нынешнему главе города Александру Беглову и петербуржцам, посвященное предстоящей 78-летней годовщине прорыва ленинградской блокады.

"Сегодня мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград. Эти героические дни - навсегда в наших сердцах. Вечная слава героям города на Неве! Дорогие петербуржцы! Желаю вам мира, счастья и всего самого доброго!", - говорится в письме.

По мнению Матвиенко, 18 января 1943 года жителями города был продемонстрирован выдающийся пример патриотического поведения.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.