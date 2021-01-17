Во Внуково задержали Соболь, Шаведдинова и Котова

В преддверии прилета оппозиционера Алексея Навального столичные полицейские в аэропорту Внуково приступили к массовым задержаниям. В первую очередь досталось ближайшим сподвижникам политика и известным оппозиционным активистам, пришедшим его встретить. Как сообщает "МБХ Медиа", задержали Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, бывшего политзаключенного Константина Котова, активистов Анастасию Кадетову и Илью Пахомова. "Новая газета", в свою очередь, сообщает о задержании своего журналиста Влада Докшина. Корреспондент ЗАКС.Ру передает, что в зоне досмотра мужчина поднял российский триколор и прокричал "Россия будет свободной". Его тоже схватила и увела полиция.

Первое задержание случилось еще более часа назад: в автозак увели гражданского активиста Дмитрия Бескорова.

По случаю прилета популярного политика в аэропорт стали пускать только людей с билетами и запретили осуществлять съемку. Велика вероятность, что Навального задержат сразу по прибытии: о таких планах ранее объявила ФСИН.