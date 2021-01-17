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19:27

Во Внуково продолжаются задержания, полиция уводит людей с плакатами Бузовой

фото ЗакС политика Во Внуково продолжаются задержания, полиция уводит людей с плакатами Бузовой

В столичном аэропорту Внуково, где вскоре должен приземлиться самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, полиция продолжает задерживать людей. Среди задержанных 17 января оказались и те, кто пришел с плакатами, посвященными певице Ольге Бузовой, сообщает "Медиазона". 

Группа людей, назвавших себя поклонниками звезды реалити-шоу и поп-исполнительницы Бузовой, смогла пройти в здание аэропорта. Ранее объявлялось, что внутрь смогут попасть только те, у кого есть билеты на самолет.  Несколько сотен человек, пришедших встречать Алексея Навального, силовики грубо вытолкали на улицу. Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, полиция и ОМОН шли сцепкой выдавливая людей, некоторых буквально прижимая к стеклянным стенам. В итоге возле аэропорта сейчас находится около 800 человек, полиция продолжает задержания и на улице. Корреспондент ЗАКС.Ру стал свидетелем трех задержаний: правоохранители схватили двух молодых людей и девушку. 

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Полиция продолжает хватать людей и в здании. "Медиазона" пишет о задержании на эскалаторе пожилого человека с плакатом о ФСБ.  Движение "Весна" сообщило, что в аэропорту была задержана активистка Екатерина Бушкова. Девушка написала в Twitter, что получила удар в глаз. 

Навальный должен приземлиться рейсом "Победы" около 20 часов вечера. Есть риск, что его сразу же могут задержать из-за объявления в федеральный розыск. 

Еще накануне прилета оппозиционера в Петербурге начали задерживать активистов, намеревавшихся отправиться в Москву. Также в городе на Неве был задержан журналист "Медиазоны" Давид Френкель. 

Обновление 19:38: "Правозащита Открытки" передает, что во Внуково были задержаны также журналисты "Коммерсанта", Daily Storm и "Росдержавы".

 

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