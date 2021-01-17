Рейс Навального перенаправили в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Победа", на борту которого находится политик Алексей Навальный, был перенаправлен в аэропорт Шереметьево, передает "Новая газета". Ранее рейс должен был приземлиться во Внуково, где несколько сотен сторонников ожидают возвращения оппозиционера после вынужденной госпитализации в Германии.

Информация о том, что самолет меняет пункт посадки, отражена в онлайн-табло Внуково.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, толпа встречающих Навального возле аэропорта Внуково пока расходиться не спешит. Ранее полиция задержала более 20 человек, ожидавших возращения Навального на Родину.