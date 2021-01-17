18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:06

Рейс Навального перенаправили в Шереметьево

фото ЗакС политика Рейс Навального перенаправили в Шереметьево

Самолет авиакомпании "Победа", на борту которого находится политик Алексей Навальный, был перенаправлен в аэропорт Шереметьево, передает "Новая газета". Ранее рейс должен был приземлиться во Внуково, где несколько сотен сторонников ожидают возвращения оппозиционера после вынужденной госпитализации в Германии.

Информация о том, что самолет меняет пункт посадки,  отражена в онлайн-табло Внуково.

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, толпа встречающих Навального возле аэропорта Внуково пока расходиться не спешит. Ранее полиция задержала более 20 человек, ожидавших возращения Навального на Родину.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:33 ФСИН: Навальный останется под стражей до суда

21:05 Навального задержали в Шереметьево

20:59 В Москве перекрыли выезд из Внуково, где люди рассчитывали встретить Навального

20:51 Навальный: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться

20:22 Самолет с Алексеем Навальным приземлился в Москве

20:06 Рейс Навального перенаправили в Шереметьево

19:48 "ОВД-Инфо": В Москве задержан 21 человек

19:27 Во Внуково продолжаются задержания, полиция уводит людей с плакатами Бузовой

18:56 ОМОН вытесняет людей, собравшихся к прилету Навального во Внуково

18:25 Посетители аэропорта Пулково надели на себя картонные маски с лицом Навального

18:21 Во Внуково задержали Соболь, Шаведдинова и Котова

18:00 Петербургские чиновники подготовили программу уборки водоемов на год

17:20 Навальный вылетел из Берлина в Москву

16:50 Задержанного журналиста Френкеля отпустили без протокола

16:25 По случаю годовщины прорыва блокады Матвиенко обратилась к Беглову и петербуржцам

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru