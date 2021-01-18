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9:55

Смольный обещает открыть ещё 50 пунктов вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика Смольный обещает открыть ещё 50 пунктов вакцинации от COVID-19

В течение ближайших двух недель в Петербурге откроют ещё 50 пунктов вакцинации от коронавируса, уведомил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Подавляющее большинство точек, отметил чиновник, будут функционировать по субботам, а некоторые - и по воскресеньям. На сегодняшний день от COVID-19 привились свыше 22 тысяч жителей Северной столицы.

"С 11 по 17 января в стационары, принимающие больных с новой коронавирусной инфекцией, госпитализировано 5052 пациента. Неделей ранее – с 4 по 10 января 2021 года — эта цифра была 5215 больных. Таким образом, снижение составило 3,1 %", - отчитался Лисовец на своей странице "ВКонтакте".

Кроме того, резюмировал управленец, Смольный решил отменить обязательное обследование на коронавирус при плановой госпитализации. Ранее тестирование, проводимое за неделю до поступления в больницу, признали нецелесообразным на федеральном уровне.

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