Доля тяжёлых ковидных больных в Петербурге составляет 23%

На сегодняшний день в стационарах Петербурга находятся 23% тяжелых пациентов с COVID-19, говорится в документе, опубликованном координационным советом по противодействию распространению инфекции.

По информации оперативного штаба, на аппаратах ИВЛ подключены 372 человека. Всего городские стационары обеспечены 2157 данными приборами.

Для коронавирусных больных развёрнуто 12488 коек, не занятыми из них остаются 3233, что составляет 25,9% от общего числа.

"Прошла неделя после окончания длительных новогодних праздников. Люди, которые могли инфицироваться после выхода на работу и учебу 11 января, могут начать ощущать первые признаки заболевания. Вероятность заразиться в общественном месте, особенно если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции, сейчас вероятнее, чем несколько дней назад", - указывается в опубликованной на сайте Смольного информационной справке.