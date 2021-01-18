"Фонтанка": Дети потушили Вечный огонь на Марсовом поле, играя в снежки

Дети случайно затушили Вечный огонь на Марсовом поле вечером 17 января, играя в снежки, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, полицейские нашли женщину, которая гуляла с сыном в тот день. По ее словам, сын вместе с другими детьми играл в снежки на Марсовом поле, и один из "снарядов" попал в середину горелки и потушил огонь. Женщина не знала, что делать в этом случае и куда обращаться, поэтому просто ушла с ребенком.

Сообщается, что полицейские провели с ней и мальчиком профилактическую беседу. Горение огня восстановили в тот же вечер, через 15 минут после случившегося.

Это уже второй раз за зиму, когда Вечный огонь на Марсовом поле потух. В декабре его забросали снегом двое молодых людей.