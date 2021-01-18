Коронавирусом заразились менее 23 тысяч россиян: в Петербурге - 3287 новых случаев

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция официально подтвердилась у ещё 22 857 россиян, уведомили в оперативном штабе. Всего на сегодняшний день заболевание было диагностировано у 3 591 066 жителей страны.

Инфекция стала причиной смерти ещё 471 пациента, за всё время с момента её распространения скончались 66 037 россиян.

Выздоровели при этом 18 333 человека, всего побороли болезнь свыше 2,9 млн граждан.

Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве (3 679), Петербурге (3 287), Московской области (1 381), Нижегородской области (479) и Свердловской области (390).