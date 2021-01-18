Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с 78-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

Они назвали прорыв блокады "предвестником громких побед 1943 года под Сталинградом и Курском", которые обеспечили "коренной перелом в Великой Отечественной войне".

"Мы гордимся беспримерным подвигом отцов и дедов, выстоявших в огненном кольце. Память о тех, кто отдал жизнь ради счастья будущих поколений, навсегда сохранится в наших сердцах", - заявили Беглов и Макаров, поблагодарив участников боевых действий "за свободу, возможность трудиться на благо любимого города и страны, воспитывать детей и внуков".

Они пожелали всем "здоровья, мира, счастья и благополучия".

Блокада Ленинграда была прорвана советскими войсками 18 января 1943 года в ходе наступательной операции "Искра", а спустя год после этого была снята полностью.

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